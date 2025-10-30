В матче 1/8 финала Кубка английской лиги Арсенал обыграл Брайтон со счетом 2:0. Поединок запомнился историческим моментом для юного таланта.

В стартовом составе лондонцев вышел полузащитник Макс Доумен, которому на момент игры исполнилось 15 лет и 302 дня. Он стал самым молодым футболистом, который когда-либо выходил в стартовом составе клубов английской Премьер-лиги во всех турнирах.

Доумен — воспитанник академии Арсенала. Макс родился 31 декабря 2009 года. В сезоне 2024/2025 он провел 18 матчей за команду до 18 лет, забил 18 мячей и отдал пять результативных передач.