Арсенал в лондонском дерби победил Вест Хэм, Манчестер Юнайтед одолел Сандерленд.
Сыграно два матча чемпионата Англии
около 1 часа назад
Фото - ФК МЮ
В матче седьмого тура Английской Премьер-лиги прошло лондонское дерби. Арсенал на своем стадионе принимал Вест Хэм.
Поединок завершился победой «канониров» со счетом 2:0. Отличились Деклан Райс и Букайо Сака.
В параллельном матче Манчестер Юнайтед дома победил Сандерленд со счетом 2:0 благодаря голам Мейсона Маунта и Беньямина Шешко.
Арсенал занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 16 очками, Вест Хэм идет предпоследним, 19-м (четыре балла). Манчестер Юнайтед набрал 10 очков и поднялся на восьмое место, Сандерленд – шестой (11 баллов).
АПЛ, 7-й тур
Арсенал – Вест Хэм – 2:0
Голы: Райс, 38, Сака, 67 (пенальти).
Манчестер Юнайтед – Сандерленд – 2:0
Голы: Маунт, 8, Шешко, 31.
Поделиться