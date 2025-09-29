Главный тренер Арсенала Микель Артета задумал нестандартный шаг для улучшения работы команды. Как сообщает The Telegraph, испанец намерен пригласить группу пилотов-истребителей Королевских ВВС Великобритании, чтобы перенять их опыт в области коммуникации.

По словам наставника, он постоянно ищет способы совершенствования собственной манеры общения с игроками и уже обсуждал с клубом, как сделать этот процесс более эффективным.

Во время одного из публичных мероприятий Артета ответил на вопрос о том, куда его как лидера приводит любопытство:

«В разные места, это постоянное совершенствование. Я могу проснуться и почувствовать: мои действия в день матча недостаточно хороши. Почему мы передаем информацию игрокам именно так — от тренеров до аналитиков? Мне это не нравится. Кто делает это лучше всех? Например, британские пилоты-истребители. Я обращусь к ним и узнаю, как они коммуницируют, ведь это вопрос жизни и смерти. Они не используют двадцать слов, если можно сказать одно. Потому что если откладывать — и всё. Должно быть одно слово».

Таким образом, Артета планирует перенять навыки максимально четкого и лаконичного обмена информацией, чтобы сделать взаимодействие в Арсенале более эффективным.

В среду, 1 октября, Арсенал сыграет домашний матч второго тура Лиги чемпионов против греческого Олимпиакоса.