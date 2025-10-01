Аргентинский вингер Алехандро Гарначо этим летом покинул Манчестер Юнайтед, который выставил его на трансфер, и перед закрытием окна перешел в Челси.

В комментарии для TNT Sports игрок вспомнил о своем бывшем клубе и одновременно подчеркнул готовность писать новую историю в составе лондонцев:



– Не могу сказать ничего плохого о Манчестер Юнайтед. В жизни случаются неудачные моменты. Я очень рад быть в Челси и выступать в Лиге чемпионов.

Во вторник команда Энцо Марески обыграла Бенфику в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0). Гарначо вышел в стартовом составе и провел на поле более часа.

21-летний футболист уже четыре раза сыграл в футболке Челси, однако пока что не отметился результативными действиями.