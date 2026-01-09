Арсенал в центральном матче 21 тура АПЛ сыграл вничью с Ливерпулем. Матч в Лондоне завершился со счетом 0:0.

Чемпион Англии в первой половине игры сделал ставку на игру вторым номером, создав Арсеналу возможности для подходов к чужим воротам, однако самый опасный момент возник у Ливерпуля, когда Рая подарил мяч сопернику, а переброс Бредли опустился прямо на перекладину.

Во втором тайме Арсенал выглядел впереди инертно, а за остроту у мерсисайдцев отвечал Собослай, который мог повторить свой гол со штрафного в начале сезона, однако мяч полетел над перекладиной.

Лишь в добавленное время ко второму тайму Арсенал вспомнил об атаке, создав несколько опасных моментов у ворот Алиссона, которые не удалось превратить в победный гол.

АПЛ. 21 тур

Арсенал - Ливерпуль 0:0