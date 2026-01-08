Ван Дейк ожидает большого сражения Ливерпуля с Арсеналом
Чемпион Англии попытается притормозить лидера
около 2 часов назад
Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от центрального матча 21 тура АПЛ против Арсенала. Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Это будет большая битва, мы должны быть готовы. У Арсенала фантастическая команда с высококлассными игроками в составе. Они не проигрывали дома в этом сезоне, я думаю, во всех соревнованиях. Так что это будет очень трудный матч, и мы должны быть готовыми к настоящей битве.
Я с нетерпением жду возможности сыграть, и я думаю, что каждый должен подходить к таким играм с энтузиазмом. Это единственный способ попытаться достичь результата; это еще одна замечательная возможность, - подчеркнул капитан Ливерпуля.
Арсенал перед матчем с Ливерпулем опережает мерсисайдцев на 14 очков. Начало встречи запланировано на 22:00.