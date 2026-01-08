Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился ожиданиями от центрального матча 21 тура АПЛ против Арсенала. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Нам есть многое что доказать в АПЛ. Но мы также участвуем в Кубке Англии, что вполне логично, поскольку мы ещё не играли там, и в ЛЧ. Там можно столкнуться с такими командами, как Арсенал, поэтому для нас это важный матч, чтобы увидеть, где мы находимся на фоне сильного оппонента. Они уже много лет очень сильны, а в этом сезоне, возможно, даже сильнее, чем в предыдущие годы.

Главная сила Арсенала в том, что у них так много сильных сторон. Или в том, что у них почти нет слабых сторон. Они почти не пропускают голов. Могут забивать с игры, со стандартов, имеют очень хорошие идеи по построению атак, могут играть длинными пасами. У них есть полный набор качеств, и именно поэтому, на мой взгляд, они заслуживают быть на вершине в этом сезоне, - сказал Слот.