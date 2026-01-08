Слот: «Арсенал заслуживает быть на вершине»
Ливерпуль постарается попортить нервы лидеру АПЛ
31 минуту назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился ожиданиями от центрального матча 21 тура АПЛ против Арсенала. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Нам есть многое что доказать в АПЛ. Но мы также участвуем в Кубке Англии, что вполне логично, поскольку мы ещё не играли там, и в ЛЧ. Там можно столкнуться с такими командами, как Арсенал, поэтому для нас это важный матч, чтобы увидеть, где мы находимся на фоне сильного оппонента. Они уже много лет очень сильны, а в этом сезоне, возможно, даже сильнее, чем в предыдущие годы.
Главная сила Арсенала в том, что у них так много сильных сторон. Или в том, что у них почти нет слабых сторон. Они почти не пропускают голов. Могут забивать с игры, со стандартов, имеют очень хорошие идеи по построению атак, могут играть длинными пасами. У них есть полный набор качеств, и именно поэтому, на мой взгляд, они заслуживают быть на вершине в этом сезоне, - сказал Слот.
Арсенал перед матчем с Ливерпулем опережает мерсисайдцев на 14 очков. Начало встречи запланировано на 22:00.