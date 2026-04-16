Арсенал впервые в истории два сезона подряд сыграет в полуфинале Лиги чемпионов
Лондонцы переписали страницу клубных достижений
около 1 часа назад
Арсенал – Спортинг / Фото - ВВС
Лондонский Арсенал обыграл лиссабонский Спортинг по итогам противостояния в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Подопечные Микеля Артеты победили португальцев на выезде со счетом 1:0, а дома сыграли вничью 0:0.
На следующей стадии турнира лондонцы сыграют против мадридского Атлетико. Матчи состоятся 28 апреля и 5 мая.
Арсенал впервые в истории два сезона подряд сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов, в предыдущей кампании их выбил ПСЖ.
Напомним, Бавария в матче с семью голами выбила Реал из Лиги чемпионов.
