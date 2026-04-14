Арсенал сыграл вничью со Спортингом и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Матч на Емирейтс завершился без забитых мячей
9 минут назад
Лондонский Арсенал вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче четвертьфинала команда Микеля Артеты сыграла вничью с лиссабонским Спортингом.
В первом тайме хозяева контролировали ход игры, однако после перерыва инициатива перешла к португальцам. Несмотря на давление «львов» во втором тайме, канониры удержали ничейный результат.
По сумме двух встреч (1:0) далее проходит английский клуб благодаря минимальной победе в Лиссабоне.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Второй матч
Арсенал — Спортинг — 0:0 (первый матч — 1:0)
В полуфинале турнира Арсенал встретится с мадридским Атлетико, который в четвертьфинале выбил Барселону. Первый матч состоится в Мадриде 28 апреля.
