Денис Седашов

Лондонский Арсенал вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче четвертьфинала команда Микеля Артеты сыграла вничью с лиссабонским Спортингом.

В первом тайме хозяева контролировали ход игры, однако после перерыва инициатива перешла к португальцам. Несмотря на давление «львов» во втором тайме, канониры удержали ничейный результат.

По сумме двух встреч (1:0) далее проходит английский клуб благодаря минимальной победе в Лиссабоне.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Второй матч

Арсенал — Спортинг — 0:0 (первый матч — 1:0)

В полуфинале турнира Арсенал встретится с мадридским Атлетико, который в четвертьфинале выбил Барселону. Первый матч состоится в Мадриде 28 апреля.