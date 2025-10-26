Арсенал вырывается вперед. Ман Сити минимально уступил Астон Вилле.
Все решил один гол
около 1 часа назад
Мэтти Кэш / Фото - Астон Вилла
Астон Вилла отпраздновала минимальную победу над Манчестер Сити в матче 9 тура АПЛ. Матч в Бирмингеме завершился со счетом 1:0.
Победу команде Унаи Эмери принес небанальный розыгрыш стандарта, который вывел на ударную позицию Кэша. Защитник сборной Польши вывел себя на ударную позицию и с линии штрафной поразил незакрытую Доннарумой часть ворот.
АПЛ. 9 тур
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Гол: Кэш, 19