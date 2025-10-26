Эзе принес Арсеналу победу в дерби с Кристал Пэлас
Расстроив бывших одноклубников
Еберечі Езе / Фото - Кристал Пэлас
Арсенал в рамках 9 тура АПЛ дома принимал Кристал Пэлас. Лондонское дерби закончилось со счетом 1:0.
Единственного гола Эзе в конце первого тайма хватило команде Микеля Артеты, чтобы добиться положительного результата. На 39-й минуте экс-футболист Кристал Пэлас подключился на стандарт и вторым темпом расстрелял ворота Хендерсона.
Домашняя победа Арсенала помогла лондонцам закрепиться на вершине турнирной таблицы с 22 очками.
АПЛ. 9 тур
Арсенал - Кристал Пэлас 1:0
Гол: Эзе, 39
