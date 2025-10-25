В 9-м туре Английской Премьер-лиги состоялся матч между Челси и Сандерлендом на лондонском Стэмфорд Бридж. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте – первый гол за Челси забил Алехандро Гарначо. Сандерленд отыгрался на 22-й минуте благодаря точному удару Уилсона Исидора. Победу гостям принес Шемсдин Тельби, который забил решающий мяч на 90+3 минуте.

После этой игры Челси опустился на седьмое место с 17 очками, а Сандерленд поднялся на вторую позицию, имея 19 баллов.

АПЛ. 9-й тур

Челси – Сандерленд – 1:2

Голы: Гарначо, 4 – Исидор, 22, Тельби, 90+3