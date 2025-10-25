Челси сенсационно уступил новичку АПЛ
Сандерленд шокировал именитого соперника
20 минут назад
Марк Кукурелья/фото: Челси
В 9-м туре Английской Премьер-лиги состоялся матч между Челси и Сандерлендом на лондонском Стэмфорд Бридж. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте – первый гол за Челси забил Алехандро Гарначо. Сандерленд отыгрался на 22-й минуте благодаря точному удару Уилсона Исидора. Победу гостям принес Шемсдин Тельби, который забил решающий мяч на 90+3 минуте.
После этой игры Челси опустился на седьмое место с 17 очками, а Сандерленд поднялся на вторую позицию, имея 19 баллов.
АПЛ. 9-й тур
Челси – Сандерленд – 1:2
Голы: Гарначо, 4 – Исидор, 22, Тельби, 90+3
