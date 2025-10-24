Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня пятницы, 24 октября, в 15-м туре украинской Второй лиги.

В группе А дубль Буковины вырвал ничью с Лесным. На домашний матч команда из Киевской области вышла в отличие от гостевого. Хозяева с начала давили: сначала опасно пробивал Сергей Рыбалка, а позже Никита Балан выручил после удара Викентия Волошина.

Черновчане ответили моментом Максима Гирного, который завершился угловым, и именно после него на 18-й минуте центрбек Дмитрий Скачеляс наказал голкипера за неудачную игру на выходе — 0:1. На 24-й минуте арбитр зафиксировал фол Никиты Леднева в своей штрафной, пенальти уверенно реализовал Рыбалка. После перерыва Буковина-2 добавила в активности, но на 57-й Калинин, пройдя несколько защитников, вывел хозяев вперед — 2:1. В конце встречи черновчане проявили характер: после диагональной подачи и ошибки обороны Ренат Дубовик оказался в нужной точке и вырвал для жёлто-чёрных ничью.

Нива Винница на своём поле уступила дублю Полесья. Гости быстро оформили преимущество двумя пенальти — на 3-й минуте Кобернюк уверенно реализовал удар с «точки», а на 19-й Романчук удвоил счёт.

Полесье-2 набрало 28 очков и возглавило группу А. Однако у Куликова (26) есть матч в запасе.

В группе Б Локомотивсенсационно минимально обыграл Тростянец 1:0. Решающий мяч на 27-й минуте забил Сахненко, после чего хозяева сосредоточились на дисциплинированной обороне и довели матч до победы, сдержав попытки лидера турнирной таблицы отыграться.

Тростянец с 30 очками продолжает лидировать. Однако у Локомотива (29) есть матч в запасе. А у Колоса-2 (29) — два.

Вторая лига, 15-й тур

Группа А

Лесной – Буковина-2 2:2

Голы: Рыбалка, 24 (пен.), Калинин, 74 – Скачеляс, 18, Дубовик, 90

Нива Винница – Полесье-2 0:2

Голы: Кобернюк, 3 (пен.), Романчук, 19 (пен.)

Группа Б

Локомотив – Тростянец 1:0

Гол: Сахненко, 27