Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 20 тура АПЛ против Борнмута (3:2) против Борнмута. Его слова приводит ВВС.

Контекст совсем иной, если сравнивать с матчем против Астон Виллы. Учитывая то, как мы пропустили первый гол, мы поставили себя в трудное положение, но то, что сделал Габриэль, впечатляет. Он проявил лидерские качества, единство с командой. Затем мы втянулись в игру и забили два прекрасных гола.

Те, кто вышли на замену, сыграли хорошо, а именно это нам и нужно. Все футболисты играют очень стабильно. Мы извлечем урок из того, как пропустили первый мяч. Свою роль сыграло мастерство соперника, иногда остается только аплодировать, - рассказал Артета.