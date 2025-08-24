Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о трансфере вингера сборной Англии Эберечи Эзе, который перешел из Кристал Пэлас. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Мы безмерно рады, что Эберечи присоединился к Арсеналу. Он мощный и яркий игрок, который добавит новую грань нашей атакующей игре. Не меньше, чем его талант и игровая грамотность, впечатляет его трудолюбие на протяжении всей карьеры, которое привело его туда, где он сейчас.

Его путь, менталитет и амбиции - именно то, что мы хотим видеть в нашей команде, и нам приятно видеть, как много для него и его семьи значит переход в наш клуб. Мы все с нетерпением ждем начала работы с Эберечи, - рассказал Артета.