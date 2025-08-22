Павел Василенко

Первый тур Английской Премьер-лиги четко дал понять: Манчестер Юнайтед нуждается в усилении в воротах. Из-за проблем со здоровьем Андре Онаны место в старте получил Алтай Баиндыр, однако его ошибка стоила команде Рубена Аморима поражения в матче против Арсенала (0:1).

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» ускорили переговоры по поводу нового голкипера. Главным кандидатом является 23-летний бельгиец Сенн Ламменс, который выступает за Антверпен.

По информации источника, условия личного контракта между клубом и игроком практически согласованы. В настоящее время ведутся интенсивные переговоры с бельгийцами по поводу суммы трансфера. Манчестер Юнайтед стремится закрыть сделку как можно быстрее, чтобы опередить конкурентов из Франции и Италии, которые также следят за Ламменсом.

В этом сезоне вратарь уже провел четыре матча в чемпионате Бельгии, в каждом из которых пропускал по одному мячу. Портал Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

Если трансфер состоится, Ламменс станет еще одним важным шагом в перестройке состава Манчестер Юнайтед под руководством Аморима.