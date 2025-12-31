Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 19 тура АПЛ против Астон Виллы (4:1). Его слова приводит BBC.

Прекрасный вечер. Очень сложный матч, как мы и предполагали. Это очень сильный соперник. Первые 10 минут мы играли немного неуверенно, и нам пришлось подстраиваться. Но нужно отдать должное сопернику - они дважды смогли прорвать наш прессинг и выбежать в атаку, в чем они очень опасны. После этого мы перехватили инициативу и начали создавать моменты.

Мы потрясающе начали второй тайм, активизировались и были эффективны во всех действиях. Нам пришлось быть очень внимательными и точно выбирать время и решать, когда и что мы делаем. Это большая заслуга моих игроков, потому что против этой команды непросто.

В последние несколько недель мы создавали много моментов, но сегодня была заметная разница. В других играх нам нужно было бороться за голы, чтобы победить, но сегодня качество реализации моментов было на топ-уровне и решило результат матча, - рассказал Артета.