Лондонский Арсенал понес серьезную кадровую потерю в разгар борьбы за чемпионство. Один из ключевых игроков команды Деклан Райс пропустит важный матч Премьер-лиги против Астон Виллы, сообщает The Athletic.

Причиной отсутствия полузащитника стала травма колена, полученная в предыдущем туре в поединке с Брайтоном. В той встрече Райс был вынужден сыграть на позиции правого защитника из-за травмы Риккардо Калафьори во время разминки. Несмотря на это, Деклан доиграл матч, однако дальнейшее обследование выявило необходимость паузы для восстановления.

Список травмированных у Арсенала продолжает расти, что ограничивает возможности ротации в плотном графике праздничного периода. Астон Вилла под руководством Унаи Эмери демонстрирует отличную форму, поэтому отсутствие лидера может стать серьезной потерей для канониров.

Точных сроков возвращения Райса пока не называют, однако ожидается, что он пропустит лишь ближайшую игру, если реабилитация пройдет успешно. Матч 19-го тура АПЛ между Арсеналом и Астон Виллой начнется в 22:15.