Сергей Разумовский

В 19-м туре английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле разгромил Астон Виллу.

До игры команда из Бирмингема подходила на фоне впечатляющей серии из 11 побед подряд во всех турнирах, но в Лондоне ее ход был сломан после перерыва. Именно во втором тайме судьба встречи и определилась. Сразу после отдыха Арсенал выстрелил дважды: на 48-й минуте счет открыл Габриэл, а Субименди удвоил преимущество хозяев.

После этого Арсенал продолжил давить и довел дело до разгрома: отличился Троссар, а на 78-й минуте четвертый мяч забил Габриэл Жезус, который постепенно возвращается в топовый футбол. Астон Вилла избежала полного провала лишь в конце — на 94-й минуте Уоткинс оформил гол престижа, но на итог матча он не повлиял: 4:1 в пользу «канониров».

Арсенал набрал 45 очков и оторвался от Манчестер Сити на пять баллов, но у конкурента есть матч в запасе. Астон Вилла (38) упустила шанс подняться на вторую ступеньку.

АПЛ, 19-й тур

Арсенал – Астон Вилла 4:1

Голы: Габриэл, 48, Субименди, 52, Троссар, 69, Габриэл Жезус, 78 – Уоткинс, 90+4

Арсенал: Рая, Тимбер, Уайт, Габриэл (Льюис-Скелли, 77), Инкапье, Эдегор, Субименди, Мерино (Нергор, 73), Сака (Мадуэке, 83), Дёкереш (Габриэл Жезус, 77), Троссар

Астон Вилла: Мартинес, Богарде, Конса, Линделоф, Динь, Тилеманс (Геммингс, 82), Онана (Макгинн, 46), Буэндиа (Гарсия, 61), Роджерс (Джимо-Алоба, 82), Санчо (Мален, 61), Уоткинс

Предупреждения: Мерино, Габриэл Жезус – Роджерс, Богарде, Уоткинс