Артета оценил готовность Арсенала противостоять Атлетико
Лига чемпионов возвращается в Северный Лондон
около 1 часа назад
Микель Артета / Фото - Арсенал
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от поединка 3 тура Лиги чемпионов против Атлетико. Его слова приводит УЕФА.
Атлетико добавило по сравнению с прошлым сезоном. Они способны менять игру в зависимости от того, как развивается матч. Это очень специфическая черта этой команды. Мы хотим дать игрокам всё, но нужно как можно проще изложить информацию, чтобы донести до них, как реализовать то, что мы хотим сделать, - сказал Артета.
