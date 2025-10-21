Тренер Атлетико — перед матчем с Арсеналом: «Стремимся продемонстрировать игру, которая принесет победу»
Диего Симеоне оценил сильные стороны лондонцев
15 минут назад
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с Арсеналом.
Наставник вновь подчеркнул дисциплину и грамотные контратаки, которые могут сыграть ключевую роль против атакующего и динамичного стиля игры лондонской команды.
«Впереди напряженная игра. Наш соперник отлично обороняется, эффективно действует на перехватах и быстро выходит в атаку через фланги. Мы стремимся продемонстрировать игру, которая принесет победу над Арсеналом», — цитирует слова аргентинского специалиста Cadena Ser.
Встреча между Арсеналом и Атлетико пройдет сегодня, 21 октября, на стадионе в Лондоне, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.