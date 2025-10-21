Испанский клуб Атлетико Мадрид обратился к УЕФА с жалобой на Арсенал, который не обеспечил команду горячей водой после предматчевой тренировки на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

По данным издания Marca, футболисты Атлетико не смогли принять душ после занятия. Персонал арены был уведомлен о проблеме, но на просьбу гостей не отреагировали. В результате команда была вынуждена вернуться в гостиницу в центре Лондона, чтобы воспользоваться душем уже там.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов между Арсеналом и Атлетико состоится 21 октября, начало в 22:00 по киевскому времени.

После двух туров группового этапа Арсенал имеет 6 очков и занимает пятое место, тогда как Атлетико с 3 очками находится на десятой позиции в турнирной таблице.