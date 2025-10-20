Арсенал возвращается в Лигу чемпионов в отличной форме – лидеры АПЛ одержали три «сухие» победы подряд, а в последних двух матчах соперники «канониров» даже не нанесли ни одного удара в створ ворот. Лондонцы – одна из двух команд, которые ещё не пропустили после двух туров группового этапа (2 победы), и особенно мощно выступают дома: на «Эмирейтс» они не проигрывают уже шесть матчей подряд (5 побед, 1 ничья), каждая победа – без пропущенных мячей.

Кроме того, «канониры» выиграли шесть подряд поединков Лиги чемпионов против соперников из Испании – рекордный показатель в турнире.

Атлетико же после поражения от Ливерпуля в первом туре не проигрывает шесть матчей подряд во всех турнирах (4 победы, 2 ничьи) и приезжает в Лондон после минимальной победы над Осасуной (1:0). Однако команда Диего Симеоне всё ещё без единой победы на выезде в этом сезоне (3 ничьи, 2 поражения).

История противостояний также не в пользу мадридцев – они ещё ни разу не выигрывали в групповом этапе ЛЧ на поле английских клубов (2 ничьи, 3 поражения) и имеют только одну победу в последних девяти встречах с представителями АПЛ (2 ничьи, 6 поражений).

Ключевые игроки

Букайо Сака – настоящая звезда Арсенала в Лиге чемпионов: 17 результативных действий (11 голов, 6 ассистов) в 19 матчах, причём пять из шести последних голов он забил после перерыва.

В Атлетико стоит выделить Хулиана Альвареса – аргентинец забил 13 голов в 11 матчах турнира с начала сезона 2023/24.

Перед поездкой в Лондон «матрасники» потеряли Николаса Гонсалеса, который получил травму головы в матче против Осасуны.

Интересные факты

Лишь в одном из последних восьми домашних матчей ЛЧ с участием Арсенала забивали обе команды.

Арсенал сохранил «сухими» ворота в 11 из 14 последних побед в групповом этапе еврокубков.

Ни один из девяти выездных матчей Атлетико в ЛЧ не завершался вничью (4 победы, 5 поражений).

Мадридцы забивали ровно один гол в четырёх из пяти последних выездных встреч.

Прогноз

Надёжная оборона Арсенала может стать ключом к очередной победе и юбилейной – сотой – в Лиге чемпионов.

