Главный тренер Арсенала Микель Артета назвал травму полузащитника Микеля Мерино нетипичной и довольно редкой.

Ранее сообщалось, что хавбек канониров выбыл до конца этого сезона. У испанского футболиста диагностирован перелом кости правой стопы, который он получил в конце матча против Манчестер Юнайтед, завершившегося поражением 2:3. В ближайшее время игрока ждет хирургическое вмешательство.

«Ему необходима операция, а это не всегда простой этап. Он чрезвычайно важен для нашей команды – универсальный игрок, способный закрывать несколько позиций. Это серьезный удар для нас.

Подобные травмы случаются очень редко, поэтому сейчас важно дождаться операции и посмотреть, как будет проходить восстановление, как организм будет реагировать день за днем. Мы внимательно будем следить за его состоянием в течение первой недели после операции и оценивать дальнейшие шаги.

Я уверен, что Микель сделает все возможное, чтобы вернуться как можно быстрее. Но в то же время необходимо уважать процесс реабилитации и понимать, что речь идет о довольно редком повреждении», – заявил Артета.