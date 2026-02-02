Арсенал стремится завершить переход Тонали в последний день трансферного окна
Хавбек Ньюкасла может стать игроком команды Артеты
около 1 часа назад
Итальянский полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали может изменить клуб и продолжить карьеру в лондонском Арсенале. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По данным источника, Арсенал рассматривает вариант с подписанием 25-летнего хавбека в последний день трансферного окна. При этом сделка обещает быть сложной, поскольку руководство Ньюкасла пока не идет на контакт и не готово начинать переговоры.
В текущем сезоне Тонали провел 35 матчей во всех турнирах на клубном уровне и отметился пятью результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 75 миллионов евро.
Ранее также появлялась информация, что Арсенал потерял одного из чемпионов Европы до конца сезона.