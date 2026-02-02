Итальянский полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали может изменить клуб и продолжить карьеру в лондонском Арсенале. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, Арсенал рассматривает вариант с подписанием 25-летнего хавбека в последний день трансферного окна. При этом сделка обещает быть сложной, поскольку руководство Ньюкасла пока не идет на контакт и не готово начинать переговоры.

В текущем сезоне Тонали провел 35 матчей во всех турнирах на клубном уровне и отметился пятью результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 75 миллионов евро.

