Артета оценил выступление Арсенала в полуфинале Кубка Английской Лиги
Все решится в ответном матче
около 8 часов назад
Микель Артета/ Фото - Арсенал
Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги полуфинала Кубка английской лиги против Челси (3:2). Его слова приводит Sky Sports.
Я поражён тем, что сделал Арсенал против соперника с таким качеством во всех аспектах. Мы доминировали, забили 3 гола и ещё имели две возможности, чтобы забить четвёртый мяч. Второй гол Челси немного изменил игру, но в целом я очень доволен. Хотя могло быть и лучше, - сказал Микель Артета.
Ответный матч между Арсеналом и Челси состоится 3 февраля.
