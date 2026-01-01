Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 19 тура АПЛ против Астон Виллы (4:1). Его слова приводит Football.London.

Играли против соперника, у которого было 11 побед подряд. Отличная команда, против которой очень трудно, и мы знали, что в течение игры будут разные отрезки. Первые 10 минут реагировали с опозданием, оставляя пространство, на котором Астон Вилла очень опасна. Потом мы адаптировались, получили немного больше контроля, две большие возможности у Декереша, одна из которых была в хаотичной ситуации.

В борьбе мы были лучше. Первый гол был забит невероятно, в отличие от последних игр, где было так много больших моментов, мы были очень результативными и точными, чтобы сделать разницу.

Вилла - чрезвычайно опытная команда. Они четко знают, что делать и могут загнать тебя в игру на тонкой грани. Вы должны ориентироваться, они могут чувствовать себя комфортно, преодолевая это. Мы сделали это в сложный момент, а потом отлично воспользовались возможностями.

Мы использовали перерыв, чтобы изменить то, что нужно было изменить, чтобы быть более эффективными. Но на самом деле, после того, как ты это сделал, ты получаешь больше энергии, но после того, как ты это сделал, ты действительно это понимаешь, и мы это сделали.

Я думаю, что индивидуально мы показали несколько отличных выступлений, мы были очень эффективными в завершении, и это сделало разницу, - рассказал Артета.