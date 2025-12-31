Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери подвел итоги матча 19 тура АПЛ против Арсенала (1:4). Его слова приводит ВВС.

В первом тайме мы играли фантастически. Во втором тайме мы пропустили один гол, получили травму Онаны, и, конечно, в центре поля нам не хватало структуры, необходимой для того, чтобы удержать сильную позицию.

Мы играли фантастически, пропустили второй гол, и тогда стало сложнее. Мы не сдались. Пытались забить гол. Мы забили, имели одну-две возможности забить еще один, а дебют Джамала и Джорджа также был фантастическим.

Мы пытались конкурировать против лучшей команды в лиге. После первого тайма мы играли фантастически. Во втором тайме мы немного потеряли, и они воспользовались этими моментами, чтобы нас победить, - рассказал Эмери.