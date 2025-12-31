Эмери назвал ключевой момент поражения Астон Виллы от Арсенала
Бирмингемцы прервали победную серию
29 минут назад
Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери подвел итоги матча 19 тура АПЛ против Арсенала (1:4). Его слова приводит ВВС.
В первом тайме мы играли фантастически. Во втором тайме мы пропустили один гол, получили травму Онаны, и, конечно, в центре поля нам не хватало структуры, необходимой для того, чтобы удержать сильную позицию.
Мы играли фантастически, пропустили второй гол, и тогда стало сложнее. Мы не сдались. Пытались забить гол. Мы забили, имели одну-две возможности забить еще один, а дебют Джамала и Джорджа также был фантастическим.
Мы пытались конкурировать против лучшей команды в лиге. После первого тайма мы играли фантастически. Во втором тайме мы немного потеряли, и они воспользовались этими моментами, чтобы нас победить, - рассказал Эмери.
