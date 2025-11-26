На Емирейтс завершился матч пятого тура Лиги чемпионов между Арсеналом и Баварией. Лондонцы одержали победу 3:1 и продолжили лидировать в сводной таблице турнира.

Арсенал открыл счет на 22-й минуте — Юрриен Тимбер удачно замкнул подачу и вывел команду вперед. Уже через десять минут Ленарт Карл ответил точным ударом и восстановил равновесие.

Во втором тайме хозяева снова взяли игру под контроль. На 69-й минуте Нони Мадуеке во второй раз вывел канониров вперед, реализовав атаку лондонцев. А на 76-й минуте Габриэл Мартинелли увеличил преимущество Арсенала, установив окончательный счет встречи — 3:1.

Арсенал после пяти туров имеет 15 очков и возглавляет общую таблицу Лиги чемпионов.

Бавария с 12 очками остается в верхней части рейтинга.

В следующем туре лондонцы 10 декабря встретятся с Брюгге, тогда как Бавария 9 декабря сыграет со Спортингом.

Лига чемпионов. Основной раунд. 5 тур