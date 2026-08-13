Ассист Лунина принес Реалу десятый трофей
Украинский вратарь неожиданно отдал результативную передачу марокканцу
Реал в товарищеском матче победил Депортиво со счетом 1:0 и завоевал свой десятый трофей имени Тересы Эрреры.
Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
За время встречи 27-летний голкипер сделал одну результативную передачу, совершил три сейва, два из которых – после ударов из пределов штрафной площади. Также Лунин выполнил два успешных выхода, один вынос и четыре отбора мяча.
Украинец отдал десять точных передач из 13 попыток, что составляет 76,9% точности. Кроме того, он допустил три потери мяча. По оценке SofaScore, выступление Лунина получило 7,9 балла.
Товарищеский матч
Депортиво Ла-Корунья – Реал Мадрид 0:1
Гол: Браим Диас, 45+1