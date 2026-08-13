Сергей Разумовский

Реал в товарищеском матче победил Депортиво со счетом 1:0 и завоевал свой десятый трофей имени Тересы Эрреры.

Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

За время встречи 27-летний голкипер сделал одну результативную передачу, совершил три сейва, два из которых – после ударов из пределов штрафной площади. Также Лунин выполнил два успешных выхода, один вынос и четыре отбора мяча.

Украинец отдал десять точных передач из 13 попыток, что составляет 76,9% точности. Кроме того, он допустил три потери мяча. По оценке SofaScore, выступление Лунина получило 7,9 балла.

Товарищеский матч

Депортиво Ла-Корунья – Реал Мадрид 0:1

Гол: Браим Диас, 45+1

Ранее Реал с участием Лунина одолел венгерский Ференцварош.