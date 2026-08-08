Сергей Разумовский

8 августа состоялись очередные контрольные поединки с участием европейских клубов. В этих матчах на поле выходили украинские футболисты, в частности Михаил Мудрик, Тимур Тютеров, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Андрей Лунин, Владислав Крапивцов и Александр Писчур.

Челси уверенно победил Милан со счетом 3:0. Лондонцы открыли счет в конце первого тайма, а после перерыва еще дважды поразили ворота итальянской команды. Украинский вингер Челси Михаил Мудрик появился на поле на 86-й минуте. За время пребывания на газоне он отдал четыре передачи, две из которых были точными.

Сандерленд одолел французский Ланс – 2:0. Гости забили по одному мячу в каждом из таймов и довели матч до победы. Украинский вингер английского клуба Тимур Тютеров начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте.

ПСЖ сыграл вничью с Манчестер Юнайтед – 1:1. Парижане быстро открыли счет, но еще до перерыва английская команда восстановила равновесие.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный начал поединок в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. За отведенное время он сделал 129 касаний мяча, отдал 106 точных передач из 114 попыток и выиграл три из семи дуэлей.

Также Забарный нанес один удар в створ ворот, выполнил один отбор, сделал четыре выноса и одно подбирание. Украинец дважды блокировал удары футболистов Манчестер Юнайтед, однако не успел перекрыть удар Брайана Мбемо в эпизоде с пропущенным голом.

Защитник один раз неудачно попытался обыграть соперника, дважды нарушил правила и заработал на себе один фол. В то же время Забарный допустил девять потерь мяча.

Статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку 7,5. Это второй лучший показатель среди всех игроков обеих команд. Высший балл получил только Лукас Беральдо – 7,6.

Штутгарт на собственном поле победил Эвертон со счетом 3:1. Украинский защитник английского клуба Виталий Миколенко начал встречу в стартовом составе и провел на поле 76 минут.

Реал Мадрид одолел венгерский Ференцварош – 2:1. Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин отыграл полный матч. По данным FlashScore, вратарь совершил один сейв, отдал все передачи точно и в целом 40 раз коснулся мяча. В то же время Лунин получил оценку 6,5 – самую низкую среди основных футболистов Реала в этом поединке.

Жирона не смогла удержать победу над Химнастиком из Таррагоны. Каталонская команда первой забила, однако в конце встречи хозяева сравняли счет – 1:1.

Украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов провел на поле весь матч. Нападающий Александр Писчур начал игру на скамейке запасных и вышел после перерыва. Сначала планировалось, что украинец появится в стартовом составе.

Барселона приняла участие в необычном мини-турнире Friuli Venezia Giulia Cup, который состоялся в итальянском Удине. Каждый матч соревнований длился лишь 45 минут.

В первой игре каталонцы победили Ноттингем Форест со счетом 1:0. Единственный гол с пенальтизабил Рафинья. В другом матче Барселона уступила Удинезе – 0:1. Победный мяч Байо забил на последней минуте, из-за чего каталонская команда потеряла трофей.

Товарищеские матчи

Ювентус – Интер 1:2

Голы: Консейсау, 85 – Димарко, 20, Диуф, 62

Челси – Милан 3:0

Голы: Жоао Педро, 45+2, 46, Кайседо, 50

Ланс – Сандерленд 0:2

Голы: Г'юм, 66, Исидор, 82

ПСЖ – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Мбае, 2 – Мбемо, 32

Штутгарт – Эвертон 3:1

Голы: Нартей, 16, Гендриск, 65, Буанани, 90+1 – Барри, 72 (пен.)

Ференцварош – Реал Мадрид 1:2

Голы: Кодро, 57 – Ривас, 41, Эспи, 49

Химнастик Таррагона – Жирона 1:1

Голы: Мешак, 82 – Руис, 8

Ноттингем Форест – Барселона 0:1

Гол: Рафинья, 45+2

Удинезе – Барселона 1:0

Гол: Байо, 45

Ранее Довбик дебютировал за Болонью.