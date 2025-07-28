Ассист Малиновского принес победу Дженоа над Мантовой. ВИДЕО
Полузащитник национальной сборной Украины эффективно вошел в игру после перерыва
около 11 часов назад
Руслан Малиновский / фото - Getty
В контрольном матче Дженоа обыграла Мантову с счетом 3:2. 32-летний Руслан Малиновский появился на поле после перерыва и именно после его фланговой передачи на 84-й минуте Мортен Торсбю забил победный гол.
Контрольный матч
Дженоа – Мантова 3:2 (0:1)
Голы: Маркандалли (54), Венторино (60), Торсбю (84) — Радаэли (33), Галуппини (82, пен.)
Напомним, в прошлом году Руслан Малиновский получил ужасную травму голеностопа, но успешно вернулся на поле.
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