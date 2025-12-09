В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся на стадионе Филипс в Эйндховене, ПСВ потерпел поражение от Атлетико со счетом 2:3. Испанская команда одержала волевую победу, переломив ход встречи уже после перерыва.

На 10-й минуте Гус Тиль открыл счет в пользу ПСВ. Мадридцы ответили голом Хулиана Альвареса на 37-й минуте, сравняв счет перед перерывом.

Во втором тайме Атлетико захватил преимущество. На 52-й минуте Давид Ганцко вывел гостей вперед, а уже на 56-й Александр Серлот увеличил отрыв до двух мячей. ПСВ смог сократить отставание лишь на 85-й минуте благодаря точному удару Рикардо Пепи, однако этого не хватило, чтобы спасти игру.

В 7-м туре ПСВ отправится в гости к Ньюкаслу (21 января), тогда как Атлетико в тот же день сыграет на выезде против Галатасарая.

ПСВ (Нидерланды) – Атлетико (Испания) 2:3

Голы: Тиль 10, Пепи 85 – Альварес Рикардо 37, Ганцко 52, Серлот 56