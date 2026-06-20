Сергей Разумовский

19-летний украинский форвард Богдан Попов в ближайшее время должен изменить клубную прописку и перейти в Аталанту. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, клуб из Бергамо уже согласовал условия трансфера с Эмполи и фактически опередил несколько конкурентов из Серии А, которые также следили за украинским нападающим. Ожидается, что сумма перехода составит примерно пять миллионов евро.

Интерес к Попову со стороны клубов итальянской элиты значительно возрос после его выступлений в Серии B. Молодой украинец смог привлечь внимание своей игрой, результативностью и потенциалом для дальнейшего развития. Среди команд, которые рассматривали возможность подписания форварда, назывались Кальяри и Удинезе, однако именно Аталанта действовала наиболее оперативно и смогла быстро продвинуться в переговорах с Эмполи.

Попов находится в системе Эмполи с осени 2023 года. За это время нападающий постепенно интегрировался в первую команду и получил игровую практику на взрослом уровне. В сезоне-2024/25 украинец провел за основной состав 24 матча, в которых забил 5 мячей.

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