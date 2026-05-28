Сергей Разумовский

Украинский нападающий Артем Довбик может покинуть Рому уже во время летнего трансферного окна. Как сообщает журналист Sky Sport Анджело Мандженте, римский клуб планирует выставить форварда на трансфер и готов рассматривать предложения по его продаже.

По информации источника, новый главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на украинского нападающего в своей игровой модели. Специалист якобы не видит Довбика среди футболистов, которые должны играть ключевую роль в его тактических планах на следующий сезон. Именно поэтому руководство клуба готово начать поиск потенциального покупателя для игрока.

Отмечается, что Рома заинтересована именно в полноценном трансфере украинца, а не в аренде. Клуб хочет получить компенсацию за нападающего и частично вернуть средства, потраченные на его подписание. Ситуация осложняется тем, что Довбик пропустил значительную часть сезона из-за травмы, полученной зимой, и лишь ближе к завершению кампании смог вернуться на поле.

Артем Довбик перешел в Рому в августе 2024 года из Жироны. Трансфер украинского форварда обошелся римлянам в 30,5 млн евро. На момент перехода украинец был в статусе лучшего бомбардира Ла Лиги.

Действующий контракт Довбика с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года. Несмотря на длительный срок соглашения, будущее футболиста в итальянском клубе в настоящее время выглядит неопределенным. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость украинского нападающего составляет 15 млн евро.

В текущем сезоне форвард сборной Украины провел за Рому 18 матчей во всех турнирах. На его счету 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Из-за травмы и ограниченной игровой практики форвард не смог в полной мере раскрыть свой потенциал в составе «волков».

Ранее Рома выкупила у Астон Виллы конкурента Довбика.