Нигерийский форвард Адемола Лукман еще прошлым летом планировал начать сезон в составе другого клуба и до последнего надеялся на переход в миланский Интер, который в итоге не состоялся. После этого 28-летний игрок продолжил выступать за Аталанту, но три гола и два ассиста в 19 матчах сезона — далеко не впечатляющий результат.

Этой зимой Лукман снова близок к уходу из Аталанты. Мадридский Атлетико активно ведет переговоры и готов выкупить форварда за 40 млн евро. При этом турецкий Фенербахче предлагает Лукману более выгодные личные условия, чем испанский клуб. Однако сам игрок склоняется к трансферу в Атлетико, с которым, по информации Николо Скиры, уже достигнуто предварительное соглашение.

Ожидается, что контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой 6 млн евро за сезон плюс бонусы. Ранее сообщалось, что Барселона стремится оформить трансфер форварда Атлетико летом.