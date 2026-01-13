Аталанта близка к громкому усилению линии нападения. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Бергамаски полностью согласовали переход Джакомо Распадори из мадридского Атлетико.

Сделка была закрыта в кратчайшие сроки после ночных переговоров, во время которых руководство Аталанты оперативно договорилось как с испанским клубом, так и с футболистом. Сумма трансфера составит 23 миллиона евро.

Интриги добавляет тот факт, что основным фаворитом в борьбе за итальянского нападающего считалась Рома, однако Аталанта сработала быстрее и сумела перехватить игрока у римлян. В ближайшие дни Распадори прилетит в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Напомним, летом 2025 года форвард перешел в Атлетико из Наполи за 25 млн евро. В текущем сезоне Джакомо провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя ассистами.