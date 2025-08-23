Атлетико на своем поле не смог победить Эльче.
Команды сыграли вничью
около 1 часа назад
Фото - ФК Атлетико
Во втором туре Ла Лиги мадридский Атлетико на своем стадионе принимал Эльче. Матч не выявил сильнейшего — 1:1.
Хозяева открыли счёт на восьмой минуте — отличился нападающий мадридской команды Александр Серлот. Гости сравняли через семь минут благодаря точному удару нападающего Эльче Рафа Мира.
Атлетико занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги с одним очком. Эльче расположен на 10-й позиции с двумя очками.
Ла Лига, 2-й тур
Атлетико – Эльче – 1:1
Голы: Серлот, 8 – Мир, 15.
