Павел Василенко

Атлетико пытается подписать нового нападающего в летнее трансферное окно. По словам инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб достиг соглашения с итальянским игроком.

Команда Диего Симеоне провела довольно неудачный сезон. Мадридцы надеются на успешный сезон 2025/26, но для этого нужны подкрепления.

Одним из приоритетов является приобретение нового нападающего. Атлетико выбрал Джакомо Распадори, который ранее играл за Наполи.

По словам Романо, мадридцы достигли соглашения с игроком в пятницу относительно условий личного контракта. Они также начали переговоры с чемпионами Италии.

Наполи уже получил официальное предложение от Атлетико. Это предложение сейчас обсуждается между двумя клубами. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что оно составляет 25 миллионов евро плюс бонусы.

Судьба трансфера во многом зависит от решения Наполи. Однако, кажется очень вероятным, что Распадори перейдет в Атлетико в любой день.

В прошлом сезоне Распадори провел 29 официальных матчей за Наполи, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.