Эспаньол открывал новый сезон Ла Лиги домашним поединком против Атлетико. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Команда Диего Симеоне, ведя с разницей в один гол, умудрилась дважды пропустить в заключительный отрезок игры.

Для «кольчонерос» все начиналось довольно оптимистично, а гол Альвареса после получаса игры давал основания надеяться, что Атлетико начнет сезон с победы.

Эспаньол на 73-й минуте вернулся в матч с голом Рубио, а 11 минут спустя Милья забивает из довольно непростого положения. Он высоко подпрыгнул и головой замкнул навес, отправив мяч в недосягаемую зону для Облака.

Ла Лига. 1 тур

Эспаньол - Атлетико 2:1

Голы: Рубио, 73, Милья, 84 - Альварес, 37

