Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды от Эспаньола со счетом 1:2 в первом туре Ла Лиги.

– Думаю, для меня это поучительный опыт. Не буду всего рассказывать, но увиденное на поле станет для меня уроком. Мы видели, как соперник успешно воспользовался своими возможностями: сначала со стандарта, а потом сделал счет 2:1, что стало для нас ударом и лишило шансов на победу или ничью.

До 60-й минуты мы контролировали игру. Потом Эспаньол забил хороший гол со стандарта, и нужно отдать им должное. До этого матч складывался для нас хорошо, и мы планировали ввести в игру свежих игроков. Мне понравилась игра Альмады, Алекса Баэны и Джонни Кардозо. Никто не хочет побеждать больше, чем я, но мы проиграли.

Игра в обороне – это часть процесса. Результат неприятный, но он поможет нам добавить и расти. Впредь я сосредоточусь на всем положительном. Будем работать над исправлением допущенных ошибок, – подытожил Симеоне.