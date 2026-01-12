Полузащитник дортмундской Боруссии Джуд Беллингем попал в сферу интересов двух клубов испанской Ла Лиги — мадридского Атлетико и Вильярреала. Оба клуба изучают возможность подписания английского хавбека и оценивают условия возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что Беллингем рассматривает уход из Боруссии из-за недостатка игрового времени. Футболист присоединился к немецкому клубу летом прошлого года, но пока не смог закрепиться в основном составе на постоянной основе.

В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Заинтересованность команд Ла Лиги может стать для Беллингема шансом получить более значимую роль и новый этап в карьере.

