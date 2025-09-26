Михаил Цирук

В субботу, 27 сентября, состоится центральный матч седьмого тура Ла Лиги - мадридское дерби между Атлетико и Реалом. Конечно, провальный старт сезона в исполнении матрасников убедительно намекает, что на этот раз фаворит противостояния вполне очевиден, и это, как мы понимаем, не команда Диего Симеоне.

Однако в каждом подобном случае не устаю повторять, что дерби - это всегда особенный матч, который можно рассматривать вне контекста остальной части сезона. Такой поединок стоит отдельно от всех других, и в этой отдельной истории, продолжительностью немногим более 90 минут, всё может сложиться максимально неожиданно и непредсказуемо. Предлагаем вашему вниманию анонс первого Дерби Мадриленьо в новом сезоне.

Команды, фанаты, реальные эмоции – всё это про футбол. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Турнирное положение и форма команд

Поскольку старт сезона в исполнении Атлетико был назван провальным уже во втором предложении, стоит начать именно с подопечных Симеоне. Матрасники действительно стартовали в новом сезоне Ла Лиги очень плохо. В первых трех турах команда набрала всего два очка, проиграв Эспаньолу (1:2) и сыграв вничью с Эльче (1:1) и Алавесом (1:1).

Далее была первая победа над Вильярреалом (2:0), однако после нее - снова неудача, на этот раз во встрече с Мальоркой (1:1). В последней игре матрасники на последних минутах вырвали напряженную победу над Райо Вальекано (3:2), но общую ситуацию это не слишком улучшило.

По итогам шести туров Атлетико занимает только восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. Но не меньше, чем результат, беспокоит игра команды: она систематически теряет очки с середняками и аутсайдерами лиги, и эту проблему следует как можно быстрее решить, если Атлети, конечно, хотят бороться за высокие места.

Некоторым утешением могла бы стать ничья, добытая на Энфилде в поединке против Ливерпуля, когда получив два гола уже на шестой минуте матрасники сумели отыграться благодаря дублю Льоренте. Однако потом хозяева включили свою магию последних минут, и всё-таки не позволили сопернику добиться положительного результата: в итоге всё закончилось победой красных со счётом 3:2.

А вот Реал на старте сезона пока абсолютно идеален. В шести матчах Примеры сливочные одержали шесть побед, а в стартовом поединке Лиги чемпионов против Марселя также вырвали победу со счётом 2:1, даже несмотря на то, что последние 18 минут основного времени бланкос доигрывали в меньшинстве после удаления Карвахаля.

Были ли подопечные Хаби Алонсо идеальными и по игре? Пожалуй, об этом говорить пока нельзя. В чемпионате все их соперники были недостаточно сильными, чтобывважати перемоги показовими: Осасуна (1:0), Овʼєдо (3:0), Мальорка (2:1), кризовий Сосьєдад (2:1), Еспаньйол (2:0) та Леванте (4:1). А з більш-менш міцним Марселем у ЛЧ уже було не так просто.

Проте результат - на табло: здобувши сім перемог у семи матчах Реал залишився однією з двох команд серед топ-5 ліг, які цього сезону ще не втрачали очок у жодному з турнірів. Друга така - мюнхенська Баварія, тож компанія у мадридського клубу дуже гідна.

Кадрові втрати

Кадрових проблем перед цим дербі в обох команд не так багато, проте вони все ж є. Атлетико не зможе розраховувати на травмованих Тьяго Альмаду та Хосе Марію Хіменеса, а участь у грі Джонні Кардосо поки під питанням.

Реал буквально тиждень тому втратив свого зіркового новачка Трента Александра-Арнольда. Окрім нього, у лазареті також залишаються давно травмовані Ферлан Менді та Антоніо Рюдігер.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Історія зустрічей

Історія протистоянь мадридських грандів у всіх турнірах налічує 241 матч. Відчутну перевагу в ній має Реал: 117 перемог за 61 у суперника та 63 нічиїх. У крайніх восьми матчах між цими командами було забито аж 28 мʼячів. Чим же завершиться чергова дуель столичних клубів та чи буде вийде вона результативною, як це часто бувало останнім часом?

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

У матеріалі використані фото Getty Images