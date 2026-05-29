Космическая сумма! Барселона сделала официальное предложение Атлетико за нападающего, который работал с Гвардиолой и Месси.
А когда-то это было бы побитием рекордного трансфера Роналду...
около 3 часов назад
Барселона сделала первый официальный шаг в борьбе за нападающего Атлетико Хулиана Альвареса. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб уже отправил мадридцам предложение по трансферу аргентинца.
Сам футболист также дал понять, что хочет сменить клуб. Представители Альвареса сообщили руководству Атлетико о желании игрока уйти и начать новый этап карьеры.
Однако, мадридский клуб не спешит соглашаться на условия Барселоны. Атлетико не устраивает предложение в 100 миллионов евро, поскольку в клубе считают эту сумму недостаточной для продажи одного из своих лидеров.
Барселона, в свою очередь, не собирается отступать. Ожидается, что в ближайшее время каталонцы снова вернутся к переговорам и попробуют убедить Атлетико рассмотреть улучшенное предложение.
В сезоне-2025/26 Альварес провел 49 матчей, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. В целом в составе Атлетико форвард отличился 49 мячами и 17 ассистами.
