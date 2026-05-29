Сергей Разумовский

Барселона сделала первый официальный шаг в борьбе за нападающего Атлетико Хулиана Альвареса. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб уже отправил мадридцам предложение по трансферу аргентинца.

🚨⚠️ Atletico Madrid are not intentioned to accept €100m as valuation to let Julián Álvarez go.



Barcelona are prepared to return to the table soon, Julián’s camp already made clear to Atléti that he wants to leave.



Сам футболист также дал понять, что хочет сменить клуб. Представители Альвареса сообщили руководству Атлетико о желании игрока уйти и начать новый этап карьеры.

Однако, мадридский клуб не спешит соглашаться на условия Барселоны. Атлетико не устраивает предложение в 100 миллионов евро, поскольку в клубе считают эту сумму недостаточной для продажи одного из своих лидеров.

Барселона, в свою очередь, не собирается отступать. Ожидается, что в ближайшее время каталонцы снова вернутся к переговорам и попробуют убедить Атлетико рассмотреть улучшенное предложение.

В сезоне-2025/26 Альварес провел 49 матчей, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. В целом в составе Атлетико форвард отличился 49 мячами и 17 ассистами.

