Сборная Австрии установила необычный рекорд в отборочном матче чемпионата мира.

В домашней встрече с Сан-Марино, которая завершилась убедительной победой австрийцев 10:0 и все десять полевых игроков стартового состава отметились результативными действиями, сообщила Squawka.

Марко Арнаутович – 4 гола

Стефан Полш – 2 гола и ассист

Марсель Забитцер – 2 ассиста

Романо Шмид – гол и ассист

Конрад Лаймер – гол

Михаэль Грегориш – гол

Давид Алаба – ассист

Александер Прасс – ассист

Николас Зайвальд – ассист

Кевин Дансо – ассист

Кроме того, Николас Вурмбранд, который вышел на замену, оформил гол и ассист, а Флориан Гриллич, который также начал матч на скамейке запасных, записал на свой счёт результативную передачу.