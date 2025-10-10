Австрия установила интересное достижение в игре с Сан-Марино
Все 10 полевых игроков стартового состава отметились результативными действиями
около 1 часа назад
Австрия - Сан-Марино. Фото: Google
Сборная Австрии установила необычный рекорд в отборочном матче чемпионата мира.
В домашней встрече с Сан-Марино, которая завершилась убедительной победой австрийцев 10:0 и все десять полевых игроков стартового состава отметились результативными действиями, сообщила Squawka.
- Марко Арнаутович – 4 гола
- Стефан Полш – 2 гола и ассист
- Марсель Забитцер – 2 ассиста
- Романо Шмид – гол и ассист
- Конрад Лаймер – гол
- Михаэль Грегориш – гол
- Давид Алаба – ассист
- Александер Прасс – ассист
- Николас Зайвальд – ассист
- Кевин Дансо – ассист
Кроме того, Николас Вурмбранд, который вышел на замену, оформил гол и ассист, а Флориан Гриллич, который также начал матч на скамейке запасных, записал на свой счёт результативную передачу.