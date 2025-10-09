Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) с Джозефом Паркером (36-2, 24 KO). Слова британца приводит vringe.com:

Я просто не знаю, привлекательно ли для Усика сражаться с Паркером. Посмотрев на Александра Усика, нужно сказать, что в своих последних 4 боях он, вероятно, заработал около 200-300 миллионов долларов. Сколько раз он ездил к саудитам.

Бой с Паркером не привлечет такого внимания. Выйдет ли Усик на ринг за сумму меньше 50 миллионов?

Скажу так. Победа над Паркером улучшит его карьеру или его наследие? Не особо. И вот что ему нужно взвесить. Конечно, он все еще голоден, потому что говорил об этом. Он живет не за счет мотивации, потому что мотивация приходит и уходит. Он живет дисциплиной. Он предан делу и дисциплинирован, и он живет жизнью спартанца. Что его заводит, что движет им, ведь он уже достиг абсолютно всего? Он уехал на чужую территорию и отлупил бойцов на их земле. Больше никаких достижений не осталось. Фантастический представитель бокса и еще лучший представитель своей страны. Я надеюсь, он уйдет с нулем в графе поражений. Мне было бы неприятно увидеть, как его победит время. Я сомневался в нем только один раз в его карьере, когда он впервые дрался с Энтони Джошуа. Я думал, что только его размер победит. А когда я увидел этот бой, то думал, что даже не размер. Когда он дрался с Фьюри, я прогнозировал его победу. Все смеялись надо мной, а он побил его один раз, потом второй раз, и когда он это сделал, я подумал: «Человек просто на совершенно другом уровне».