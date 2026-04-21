Защитник Шахтера Валерий Бондар поделился мыслями относительно минимальной победы в центральном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против Полесья (1:0). Центрбек стал автором единственного гола в игре. Его слова передает пресс-служба клуба со ссылкой на эфир программы «Футбол 360».

Был угловой, и мы, в принципе, имеем отработанные стандарты, поэтому знаем, кто куда бежит. Последовала хорошая передача, Волынец ошибся, и я коленом забил. Была очень хорошая подача, и удалось отличиться.

Наверное, мотивирует то, что сейчас у нас с женой особенный этап в жизни – она беременна, и это добавляет двойной мотивации и ответственности, когда выхожу на поле. Мы долго об этом не рассказывали, но после того, как поделились новостью, я никак не мог забить. Договорились, что, когда забью, обязательно положу мяч под футболку, и это была моя мечта. Слава Богу, всё удалось: я забил и принёс очень важные три очка команде, поэтому очень счастлив.

Все знают, что команда Руслана Петровича Ротаня очень хорошо организована и прежде всего дисциплинирована в обороне, поэтому было сложно найти свой момент. Где-то мы не совсем правильно использовали наши лучшие качества. В принципе, понимали, что это матч, возможно, до одного забитого мяча. Знали, что нужно иметь терпение и давить на соперника. Думаю, если брать игру в целом, мы полностью заслуживали на победу и счёт мог быть больше.

График? Если честно, в эти 20 дней, как мы начали тренироваться, помню: выходишь на поле, и у тебя только предматчевая тренировка, а после – день-два восстановления. Если играешь каждые два-три дня, то лично для меня это лучше в физическом плане, чем когда играешь раз в неделю. Однако, знаем, что в нашей стране нелегко с переездами, поэтому восстановление в автобусе не очень хорошо влияет на тебя. Пытаемся делать всё, что нам говорят врачи, ведь понимаем, что сейчас очень тяжёлый период. Когда тренер доверяет, понимаешь, что не имеешь права подводить ни команду, ни тренера.