Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против Полесья (1:0). После финального свистка наставник обратил внимание не только на результат, но и на силу соперника. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Добрый вечер всем! В первую очередь хочу поздравить своего визави, господина Руслана Ротаня, с той игрой, которую они сегодня продемонстрировали, и вместе с тем за весь тот футбол, который он строит, и в целом за «Полесье» как проект. К ним всегда очень тяжело готовиться, и это действительно чрезвычайно изнурительное противостояние, требующее невероятного количества усилий.

Они заставляли нас довольно часто садиться в оборону благодаря своему качественному атакующему потенциалу, высокому прессингу. Вместе с тем у них очень хорошее понимание футбола, они все знают, где должны находиться в нужное время и как правильно реализовать собственный потенциал. Поэтому сегодня вместо тактической составляющей хотел бы подчеркнуть прежде всего психологию, поскольку пять матчей подряд мы не могли победить этого соперника именно в чемпионате Украины или хотя бы забить гол, так что чрезвычайно приятно разрушить эту негативную для нас историю.

К счастью, в начале сезона, когда были на этапе предсезонной подготовки, мы отработали систему как в атакующих, так и в оборонительных стандартах. Стараемся придерживаться её от матча к матчу и просто акцентировать внимание на сильных и слабых сторонах соперников. Самое важное – всегда сохранять концентрацию и максимально выкладываться.

Как по мне, показательный пример – это Валерий Бондарь, который сумел отличиться благодаря своей высокой концентрации. В прошлом матче мы дважды пропустили из подобных ситуаций. Я это все прекрасно понимаю, и, как подчеркивал раньше, нас сопровождает сумасшедший календарь, разъезды, банально нет возможности провести более-менее полноценный тренировочный процесс. Я это все уважаю и чрезвычайно горжусь игроками за то, что они сделали сегодня.

Наверное, сегодня я был самым спокойным человеком и самой спокойной версией самого себя, какую я только могу представить. Да, обычно в перерыве, особенно после такого первого тайма, я был бы довольно экспрессивным и много словесно давил бы на своих игроков. Однако я должен поблагодарить моего помощника Окана, который дал мне ценную совет, что я, как главный тренер, должен подталкивать их не только благодаря давлению, а иногда также должен проявить внимание, найти, прежде всего, слова поддержания.

Я также был игроком и прекрасно понимаю, что невозможно держать концентрацию все 90 минут на протяжении матча, особенно когда ты молод. Мы все – люди, и какой-то эпизод может произойти в игре, поэтому самое важное – просто попытаться понять своих подопечных и дать им поддержку позитивным словом. Поэтому я поддержал их, поблагодарил за старания, сказал, что эта игра заключается не только в тактических наработках, не только в техническом мастерстве исполнителей, а прежде всего это игра того, кто больше хочет сегодня получить победу.

Я подчеркнул в раздевалке после игры, что еще ничего не решено. И хотя эта победа действительно важна в контексте борьбы за титул, но пока не гарантирует нам ничего. В первую очередь важно понимать, что действующим чемпионом Украины в настоящий момент является «Динамо» (Киев), и мы должны уважать это. Вместе с тем на втором месте сейчас также невероятный оппонент, который нас преследует, – ЛНЗ.

Еще наш сегодняшний соперник «Полесье», а также «Металлист 1925» – это команды, которые на дистанции могут создать немало проблем. Поэтому еще совсем ничего не решено, многое нас ожидает впереди, и мы должны уважать каждого нашего оппонента до последней минуты, до последнего свистка заключительной игры этого сезона в чемпионате Украины.

Знаете, когда в Европе определяется, кто стал лучшим – как в общем на европейской арене, так и в чемпионатах? Это определяется в мае. Поэтому сейчас рано говорить о каких-то итогах сезона. И знаете, почему Месси и Роналду были лучшими в истории? Потому что они были лучшими всегда. Не в отдельно взятом матче или месяце – они были лучшими от игры к игре, от противостояния к противостоянию, от свистка до свистка.