Вингер Монреаля и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук подвел итоги матча 1 тура ЧМ-2025 против Южной Кореи (2:1). Его слова приводит Суспильне.

‎Это была действительно тяжелая игра. Первый тайм начали хорошо, доминировали в игре, но потом как-то подсели, и второй тайм уже было тяжело, так как мы были без мяча. Было трудно, но мы выиграли, это самое главное. На этом турнире главное брать очки, и мы их взяли. Давление соперника? Мы подсели. Забили два мяча и был момент в первом тайме, когда мы подсели. Из-за этого все пошло вот так.

Гол Пищура? До игры отрабатывали, знали, что он высокий, может навязать борьбу - так и вышло. Отрабатывали подачи, запускать «черпачки» на него - так и забили второй гол, - рассказал Синчук.