Денис Антюх, который забил решающий гол в ворота Колоса и принес победу Металлисту 1925 в седьмом туре УПЛ (1:0), не считает себя главным героем харьковской команды и объяснил, почему его реакция на забитый мяч была сдержанной.

«Главное – это победа. Для нас эта игра была очень важна. Забил своей прошлой команде, был там и поэтому не праздновал. Я знаю, какие там люди работают, есть к ним большое уважение, поэтому так и получилось.

Что касается гола, то пошла подача, я не знаю, возможно, какая-то чуйка была, потому что я побежал не на дальнюю, а на одиннадцать метров - получилось забить», – рассказал Антюх в интервью пресс-службе клуба.